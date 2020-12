Joe Biden vil beholde koronarådgiver Anthony Fauci

Det forteller Biden i en intervju med CNN.

– Jeg har spurt ham om å fortsette i den samme rollen han har hatt for de forrige presidentene, sier Biden med referanse til eksperten som avtroppende president Donald Trump har antydet at han ville sparke etter valget.

– Og jeg har bedt ham om å være den øverste medisinske rådgiveren for meg og del av covid-arbeidsgruppen, sier Biden.

Biden sier videre at han vil be alle amerikanere om å gå med munnbind de første hundre dagene etter at han tiltrer 20. januar.

– Bare hundre dager, ikke for alltid. Hundre dager. Og jeg tror vi vil se en signifikant nedgang i smittetallene, sier Biden i sitt første intervju han og kommende visepresident Kamala Harris har gjort siden valgseieren.

Og 78-år gamle Biden sier at han mer enn gjerne mottar en koronavaksine så snart Fauci mener det er trygt. Den er han villig til å ta offentlig for å vise at han stoler på vaksinen.

– Det betyr noe hva presidenten og visepresidenten gjør, sier Biden.

Uttalelsen kommer dagen etter nyheten om at de tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton har meldt seg frivillig til å motta en koronavaksine på direktesendt fjernsyn.