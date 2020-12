Studie: Coronavaksine vil gi immunitet i minst tre måneder

Forskere ved USAs nasjonale institutt for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID) har studert responsen hos 34 voksne personer, både unge og gamle, fra første stadium av de kliniske testene.

I en artikkel i New England Journal of Medicine skriver de at antistoffene avtar sakte over tid, men de var fortsatt forhøyet i alle deltakere tre måneder etter den andre vaksinedosen.

NIAIDs direktør Anthony Fauci og andre eksperter understreker at immunsystemet trolig vil huske viruset og begynne å produsere nye antistoffer hvis man skulle bli smittet igjen senere.