FN ber verden våkne – sulten i Jemen bare øker og øker

Gjentatte ganger har årets fredsprisvinner, FNs matvareprogram, bedt verden hindre en større sultkatastrofe i det krigsherjede landet. Men giverlandenes bidrag er fortsatt for små, og det er heller ingen fred i sikte.

Nå minner sjefen for FNs matvareprogram (WFP) nok en gang om hva som er i ferd med å skje rett foran øynene på verdenssamfunnet.

– Jemen er på randen av sult, og vi må ikke snu ryggen til millioner av familier som nå er i desperat nød, sier David Beasley.

Han ber verden våkne og viser til at antall mennesker som opplever katastrofal matusikkerhet i Jemen, ligger an til å øke fra 16.500 til 47.000 fra januar til juni neste år.

– I ferd med å glippe

Antallet som opplever matmangel i fjerde fase, det vil si graden under sult, kan øke fra 3,6 millioner til 5 millioner i den samme perioden.

– Sult kan fortsatt bli forhindret, men den muligheten glipper fra oss for hver dag som går, sier Beasley.

Bilder tatt av barn i Jemen, viser med all tydelighet at for mange er katastrofen allerede et faktum. På sykehusene ligger det barn som nærmest ser ut som skjeletter, og som det i mange tilfeller er for sent å redde. De som overlever, risikerer skader for livet på grunn av kraftig underernæring.

I juli advarte FN om at nesten en av ni personer i verden går sultne, og at trenden forverres av koronapandemien og klimaendringene.

Unngår sykehus

I Jemen frykter mange foreldre hva som vil skje hvis de yngste blir smittet av koronaviruset, noe som gjør at de nøler med å oppsøke sykehus og helseklinikker.

FNs hjelpeprogrammer i Jemen lider også under sterk underfinansiering. Appellen lyder på 3,2 milliarder dollar for at programmene skal kunne drives videre, men i midten av oktober hadde det kun kommet inn 1,43 milliarder.

I september var kritisk hjelp kuttet ved 300 helsesentre, og over en tredel av de store humanitære programmene var enten redusert eller lagt på is.

Flere arabiske givere, deriblant Saudi-Arabia, hadde da unnlatt å betale inn beløpene de hadde lovet, opplyste en FN-tjenestemann til Sikkerhetsrådet.

– Sjokkerende

Flyktninghjelpens landdirektør i Jemen kaller sulttallene i Jemen for sjokkerende og viser til at 13,5 millioner jemenitter står i fare for å sulte.

– Seks år med krig har gjort mat til et våpen mot det jemenittiske folk i form av en ødeleggende økonomisk blokade, restriksjoner på import og angrep uten opphør på gårder og fiskere. Mens markedene er fulle, så er mat utenfor rekkevidde for millioner som ikke lenger har råd til det. Alt dette skjer mens nødhjelpsfinansieringen er blitt dramatisk kuttet i Jemen, og økonomien raser, sier Mohamed Abdi.

Han opplyser at Flyktninghjelpen har måttet halvere mathjelpen til 360.000 mennesker på grunn av dette.

Ifølge Abdi er det fortsatt mulig å hindre en historisk sultkatastrofe, men kun hvis verden reagerer umiddelbart.