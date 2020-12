Fornærmelse som ble ropt mot Wien-terrorist, er årets frase i Østerrike

I en av videoene som ble lastet opp på nettet under terrorangrepet som drepte fire og såret rundt 20 i Wien 4. november, kan man høre uidentifiserte personer rope ut fornærmelser mot ham.

– Schleich Di, Du Oaschloch, roper en person med bred Wien-dialekt. Det kan oversettes til «Stikk av, din drittsekk».

Det er kåret til årets frase av Det østerriksktyske forskningssenteret.

Det påpekes at frasen reflekterer Wiens forkjærlighet for et sterkere og mer fargerikt språk. Frasen sammenlignes med de noe mildere «Be for London» og «Je Suis Charlie» som er brukt etter terrorangrep i London og Paris.

Drittsekk-fornærmelsen er blitt så populær som et symbol på folkets motstand mot ytterliggående terrorister, at den har dukket opp på både T-skjorter, kopper og andre gjenstander som er til salgs i flere butikker.