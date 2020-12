Stor eksplosjon i Bristol

Sky News melder at det har vært en voldsom eksplosjon i området og at nødetatene er på vei til stedet. Eksplosjonen skal ha skjedd i et industriområde ikke langt fra et avfallsanlegg.

South Western Ambulance Service melder at de rykker ut til en «alvorlig hendelse».

En talsperson for det lokale brannvesenet bekrefter at det er skadde etter hendelsen til Bristol Post.

Saken oppdateres.