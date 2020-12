Observasjoner gjort via et teleskop på Hawaii førte til at raketten ble korrekt identifisert, opplyser Nasa.

Objektet ble først klassifisert som en asteroide da det ble oppdaget i september. Men Nasas fremste asteroide-ekspert, Paul Chodas, mistenkte tidlig at det var en Atlas Centaur-rakket fra oppdraget Surveyor 2, som uten hell forsøkte å lande på månen i 1966.

Chodas' mistanke ble bekreftet tidligere i uka, da et infrarødt teleskop på Hawaii ikke bare observerte det mystiske himmellegemet, men også en Centaur fra 1971, som fortsatt går i bane rundt jorda. Dataene fra de to bildene var like.

Objektet, som formelt er kjent som 2020 SO, er ventet å forlate banen rundt jorda i mars, for deretter igjen å gå i bane rundt sola. Neste tur hjemover blir ifølge Nasa i 2036.