For første gang over 100.000 innlagte koronapasienter i USA

Det viser tall fra Covid Tracking Project, skriver The New York Times.

Økningen i sykehusinnleggelser kommer som følge av en kraftig økning i koronasmittede, som steg med mer enn en million hver uke den siste tiden.

Oversikten viser at i alt 100.226 amerikanere nå får behandling på sykehus for covid-19 og at en femdel av dem får intensivbehandling.

Også tallet på koronarelaterte dødsfall øker. Det er noe etterslep i registreringen av dødsfallene, men de stiger vanligvis etter en økning i sykehusinnleggelser, skriver avisen.

Til nå har nærmere 280.000 i USA mistet livet i koronapandemien, viser oversikten til Worldometers.