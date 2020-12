Trump gjentar påstander om valgjuks

Trump omtalte talen, som ble publisert på sosiale medier onsdag, som kanskje «den viktigste talen» i hans presidentperiode. I stor grad var det gjentaking av feilinformasjon og påstander om valgjuks som presidenten har kommet med den siste måneden, skriver nyhetsbyrået AP.

– Få dager etter valget var vi vitne til en velregissert innsats for å utpeke en vinner, selv om mange viktige stater fremdeles ble telt opp, sa Trump i talen fra diplomatirommet i Det hvite hus.

Video merket

Om lag en time etter at videoen var publisert, var den sett av flere hundre tusen på Facebook og delt av mer enn 60.000 brukere.

Videoen er tydelig merket på Facebook med informasjon om at «stemmegivning via post og stemmegivning ved oppmøte har en lang og pålitelig historie USA» og at «valgjuks er ekstremt sjelden». Også Twitter merket videoen med at påstandene er omstridte.

– Den konstitusjonelle prosessen må få lov til å fortsette. Vi kommer til å forsvare redeligheten ved valget ved å sikre at hver lovlig stemme telles, fortsatte Trump.

Trumps uttalelser reiser spørsmålet om hvor langt presidenten er villig til å gå for å motarbeide demokraten Joe Bidens seier. Noen av presidentens allierte har antydet at han kan komme til å presse republikanere i Kongressen til å blokkere godkjenningen av valgresultatet.

Biden vant

Biden mottok rekordmange stemmer i presidentvalget med sine 81 millioner stemmer mot Trumps 74 millioner. Biden sikret seg dermed 306 valgmenn, mens Trump fikk 232.

Fordelingen av valgmenn tilsvarer den seiersmarginen som Trump hadde over Hillary Clinton for fire år siden, en seier som ble omtalt som et «valgskred».

Biden vant presidentvalget og har startet forberedelsene til å bli USAs 46. president. Trump har på sin side nektet å godta nederlaget og fortsetter å påstå, uten å kunne dokumentere det, at det var uregelmessigheter ved stemmegivning per post og ved stemmelokalene.

Justisminister William Barr, en av Trumps allierte, sa denne uken at justisdepartementet ikke har funnet bevis for alvorlig valgjuks eller feil som kan endre utfallet av valget.

Trump: Valgjuks uten sidestykke

Trump-kampanjen har kommet med en rekke søksmål for å fjerne poststemmer fra resultatet i viktige vippestater. I nær sagt alle tilfeller har det blitt avvist på grunn av manglende bevis.

Den overordnede anklagen fra Trump er valget var gjennomsyret av valgjuks og at jukset var mer utbredt enn «noen gang tidligere».

Men Christopher Krebs, som ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som er underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet, og var ansvarlig for datasikkerheten ved valget, avviste anklagene om at juks preget gjennomføringen av valget og opptellingen av stemmer.

Krebs ble sparket av Trump 18. november.

Anklager om Pennsylvania tilbakevist

Trump påstår i videoen at det i Pennsylvania var «store mengder poststemmer som ble behandlet ulovlig og i hemmelighet i Philadelphia og Allegheny County uten at våre observatører var til stede».

Fakta er at ingen prøvde å forby valgobservatører fra begge sider i å delta, og Demokratene forsøkte ikke å stoppe republikanske representanter fra å overvåke opptellingen, påpeker nyhetsbyrået AP.

Presidenten har for det meste unngått offentlige opptredener de siste ukene, og på de få anledningene han har snakket med pressen, har han nektet å svare på spørsmål.