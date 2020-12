Forskerne har klart det, sier Boris Johnson

Storbritannia blir det første landet i verden som starter vaksinering i stor skala. Stikkprøver er gjort blant 800.000 doser som utgjør første ladning. Regjeringen har bestilt 40 millioner doser av Pfizer-vaksinen.

Men statsministeren advarte mot å senke skuldrene. Han sa det var helt avgjørende at de grunnleggende tiltakene som hygiene og avstand blir respektert. Johnson sa også at det vil ta noe tid å få distribuert vaksinen rundt om i landet.

Et av de uavklarte spørsmålene er om vaksinen stanser spredning og ikke bare bedrer helsesituasjonen for den som har fått injeksjonen, skriver BBCs helsemedarbeider Nick Triggle.

Under presentasjonen av vaksineplanene forsikret tilsynsdirektør June Raine at det ikke er tatt noen snarveier under arbeidet med å godkjenne vaksinen. Prioriteringslisten over grupper om skal få vaksinen, viser at beboere på syke- og pleiehjem står først i køen.