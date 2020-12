FN: Klimamål krever 6 prosent fossilkutt årlig

FNs årlige rapport Production Gap måler avstanden mellom Parisavtalens klimamål og verdens nasjoners planlagte produksjon av fossil energi.

Årets rapport avdekker at det til tross for årets produksjonskutt som følge av pandemien er stor avstand. Verdens nasjoner planlegger nemlig en gjennomsnittlig økning i fossilproduksjonen på 2 prosent per år fram mot 2030.

Dette er mer enn dobbelt så stor produksjon av olje, gass og kull som det Parisavtalens krav og målsettinger åpner for. Formålet med avtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.