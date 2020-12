New Zealand erklærer klimakrise

– Dette er en erklæring basert på vitenskap. Det er en anerkjennelse av neste generasjon og en erkjennelse av byrden de må bære om vi ikke handler, sa statsminister Jacinda Ardern til nasjonalforsamlingen.

32 andre land har kommet med lignende erklæringer.

Den symbolske erklæringen kommer etter at FNs klimapanel (IPCC) har slått fast at de globale utslippene må reduseres drastisk dersom vi skal unngå at temperaturen stiger mer enn 2 grader. Målet om maks 1,5 graders global oppvarming er enda mer ambisiøst.

Samtidig sier regjeringen at den vil kreve at offentlig sektor blir klimanøytral allerede innen 2025. Offentlige virksomheter må måle utslippene sine og rapportere dem offentlig. Der de ikke kan kutte, må de komme med kompenserende tiltak, sier Ardern.

– Å kreve nøytralitet innen fem år, understreker regjeringens vilje til å innta en lederrolle på klimafeltet og viser at det haster å handle, sier hun.

Ardern sier dette er et viktig steg i planen om at hele landet skal bli klimanøytralt innen 2050.