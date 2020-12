WMO: 2020 blir et av de tre varmeste årene

FN-organisasjonen la onsdag fram en ny rapport om tilstanden til klodens klima.

– 2020 har dessverre vært nok et ekstraordinært år for klimaet vårt, sa WMO-sjef Petteri Taalas.

Målet med Parisavtalen fra 2015 er å holde den globale oppvarmingen til godt under 2 grader over førindustrielt nivå, og helst under 1,5 grad.

– Gjennomsnittstemperaturen for 2020 ligger an til å bli om lag 1,2 grader over førindustrielt nivå, sa Taalas.

Organisasjonen mener det er mulig at den globale gjennomsnittstemperaturen i år vil bli høyere enn i 2016 – det varmeste året som så langt er registrert. Trolig settes det også ny europeisk rekord.

Det ble satt nye temperaturrekorder rundtom i verden. I Russland var gjennomsnittstemperaturen fra januar til august 3,7 grader over snittet – 1,5 grad mer enn den forrige rekorden, som ble satt i 2007.

I Verkhojansk i Sibir 20. juni var temperaturen 38 grader – provisorisk er det den høyeste temperaturen målt nord for Polarsirkelen.

Cuba hadde sin varmeste dag noensinne 12. april, med 39,7 grader, taiwanske Taipei 24. juli, med 39,7 grader og Jerusalem 4. september, med 42,7 grader.

Japans nasjonale temperaturrekord på 41,1 grader ble tangert 17. august i byen Hamamatsu.

Mer enn 80 prosent av verdens hav opplevde minst én hetebølge i løpet av 2020, og polisen rundt Arktis falt til et rekordlavt nivå mellom juli og oktober, ifølge FN-organisasjonen.