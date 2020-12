Søsteren hadde ikke sett broren på 20 år: – Jeg fikk helt sjokk

Sverige er rystet etter at en 70 år gammel kvinne er pågrepet og mistenkt for å ha isolert sin 41 år gamle sønn fra omverden i 28 år.

Det var søndag kveld at 41-åringens søster tok seg inn i leiligheten i Haninge utenfor Stockholm, da hun fikk vite at moren var innlagt på sykehus. Søsteren hadde angivelig ikke sett broren på 20 år.

Han skal ha blitt funnet tannløs og hadde store sår over hele kroppen. Mannen - som angivelig har manglende språk - visket navnet til søsteren da de så hverandre i leiligheten.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg så ham, sier søsteren i et intervju med SVT.

– Som en sektleder



Nå forteller hun om hvordan broren angivelig har blitt holdt isolert fra samfunnet.

– Han har gradvis, helt siden starten av syvende klasse, blitt isolert fra samfunnet av moren vår. Min søster og jeg fikk ikke møte ham, og det har blitt slik at han ikke fikk møte bestemor og bestefar, selvfølgelig ikke venner heller. Det har ikke skjedd fra den ene dagen til den andre, men det hele startet da vi var små barn, forteller hun til Expressen.

Ifølge søsteren har ikke broren vært fysisk innelåst i leiligheten.

– Men han er så mentalt nedbrutt at han ikke har noen røtter i samfunnet. Hun har kontrollert ham totalt - som en sektleder, sier hun.

Politiet har sperret av leiligheten hvor den 41 år gamle mannen skal ha blitt isolert. Foto: Claudio Bresciani / AP

– Ingen har trodd meg



Naboer har fortalt til svenske medier at de ved enkelte anledninger har sett mannen utendørs. Det har som oftest vært på nattestid. Flere kilder forteller til Aftonbladet at moren, på grunn av en tidligere hendelse i familien, var «svært overbeskyttende», og at det var derfor hun tok sønnen ut av skolen.

Til SVT sier 41-åringens søster at hun varslet om situasjonen allerede da de gikk på skolen.

– Siden jeg var barn, har folk visst om dette. Og ingen har gjort noe. Jeg fortalte skolen hvordan det var, hvordan vi hadde det, men ingen har trodd meg. Jeg har ventet på denne dagen så lenge. Det er det beste som har skjedd, sier hun.