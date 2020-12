Singapore åpner for salg av laboratoriekjøtt

Det amerikanske selskapet Eat Just kunngjorde onsdag at de hadde fått godkjenning fra bystaten. Deres kyllingkjøtt er dyrket fram i bioreaktorer fra dyreceller.

Selskapet kaller nyheten et gjennombrudd for verdens kjøttindustri, som leter etter metoder for å produsere mer miljøvennlig kjøtt.

Ifølge den britiske storbanken Barclays vil markedet for kjøttalternativer bli verdt 140 milliarder euro, tilsvarende 1.244 tusen milliarder kroner, i løpet av det kommende tiåret. Det tilsvaret rundt en tidel av den globale kjøttindustrien, skriver BBC.

Kjøttalternativer finnes i stadig større grad i butikkhyllene, men disse er gjerne plantebasert, i motsetning til Eat Justs produkt, som altså er laboratorieframstilt.

Store klimautslipp

Kjøttforbruket i verden ventes ifølge Eat Just å stige med 70 prosent fram mot 2050.

Ifølge The Guardian blir om lag 130 millioner kyllinger og 4 millioner griser slaktet hver dag. Målt i vekt er 60 prosent av jordas pattedyr buskap, 36 prosent mennesker og 4 prosent ville dyr.

Eksperter har ofte advart om at økende kjøttforbruk bidrar til å øke landbrukets klimautslipp. Det er hovedsakelig fordi kyr produserer mye metan, en av de kraftigste klimagassene, og fordi kjøttproduksjon ofte skjer i områder der det er hogd ned skog som binder opp CO2.

Men småskalaproduksjon av laboratoriekjøtt krever relativt mye energi, og fører dermed også til klimautslipp. Produsentene mener imidlertid at produksjon i stor skala vil gi muligheter til å kutte utslippene betydelig. Bruken av vann og landområder antas å bli langt mindre enn i konvensjonell kjøttproduksjon.

Tror prisen vil synke

Det har vært bekymring knyttet til prisen på laboratoriekjøtt, som så langt er langt dyrere å produsere enn de plantebaserte kjøtterstatningene.

En talsmann for Eat Just sier til nyhetsbyrået AFP at produktet i første omgang vil være i samme prisklasse som kylling av prima kvalitet til en restaurant i toppsjiktet.

Senere er håpet at prisen skal bli lavere enn vanlig kylling, legger han til.

Eat Just håper godkjenningen vil bli den første av mange i Singapore og verden over.

Flere titalls bedrifter har forsøkt å få laboratoriekjøtt inn på markedet, skriver BBC. Blant de største er israelske Future Meat Technologies og det Bill Gates-støttede selskapet Memphis Meats.