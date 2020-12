Amnesty sjokkert over henrettelser i Egypt

På samme tid i fjor var antallet 32, ifølge Amnesty International.

– Denne ekstreme økningen av henrettelser bidrar til oppfatningen av at Egypt beveger seg raskt i gal retning når det gjelder menneskerettigheter, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Han viser til at egyptiske myndighetene i lang tid har slått ned på menneskerettighetsaktivister ved å tiltale dem for terror og fengsle dem.

– Nå gjennomfører de massehenrettelser på mennesker som ofte har blitt dømt i urettferdige rettssaker der tilståelser kan ha blitt tvunget fram under tortur, sier Egenæs.

– Ettersom den interne motstanden mot overgrepene sakte, men sikkert knebles eller skremmes til taushet, må norske og andre lands myndigheter legge sterkere press på ledelsen i Egypt, oppfordrer han.

Egenæs frykter at massearrestasjoner og massehenrettelser fortsetter å være egyptiske myndigheters svar på kritikk og opposisjon dersom det internasjonale samfunnet ikke reagerer.

Amnesty peker på at antall henrettelser trolig er enda høyere siden egyptiske myndigheter ikke offentliggjør tall over henrettelser eller for hvor mange som er dømt til døden.