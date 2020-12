Kaptein tiltalt for drap etter dødsbrann på dykkerbåt

Brannen er en av de dødeligste skipsulykkene i moderne amerikansk historie. Kaptein Jerry Boylan (67) er nå tiltalt for 34 tilfeller av uaktsomt drap. Han tiltales etter amerikansk sjølov for forsømmelse, uaktsomhet og uoppmerksomhet.

Alle de 34 passasjerene som sov under dekk, omkom i den kraftige brannen. Fem av besetningen, inkludert kapteinen på dykkebåten, overlevde.

I tiltalen heter det at kapteinen ikke lærte opp mannskapet skikkelig, at det ikke ble gjennomført brannøvelser eller at det var etablert en nattevaktordning om bord i båten Conception da brannen brøt ut 2. september 2019.

– Som et resultat av kaptein Boylans påståtte svikt i å følge veletablerte sikkerhetsregler, ble en hyggelig dykkereise til et mareritt da passasjerer og et besetningsmedlem ble fanget i en brennende sovekabin uten mulighet til å flykte, sier statsadvokat Nick Hanna i en uttalelse.