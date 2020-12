Australia ute av første resesjon på 30 år

Etter å ha opplevd en nedgang på 7 prosent i andre kvartal og en nedgang på 0,3 prosent i første kvartal i år, viste tall offentliggjort onsdag en økonomisk vekst på 3,3 prosent fra andre til tredje kvartal.

Økonomien trenger fortsatt tid til å komme seg etter den koronadrevne resesjonen, og sammenlignet med 2019 var nedgangen i tredje kvartal på 3,8 prosent.

Spredningen av koronaviruset er for det meste under kontroll, og tallene viser at forretningslivet har begynt å reise seg etter krisen. Australias statistiske byrå sier at det i stor grad er et økt forbruk i husholdningene på 7,9 prosent sammenlignet med forrige kvartal som driver den økonomiske oppgangen.

Sentralbanken advarer på sin side om at veien videre kan bli humpete. Den viser til at det er noen deler av økonomien som gjør det bra, mens andre deler sliter, og at økonomien trolig ikke er tilbake til normalt nivå før slutten av 2121.