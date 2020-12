FN bønnfaller Etiopia om tilgang til Tigray

Dette gjelder særlig de rundt 100.000 flyktningene fra nabolandet Eritrea som antas å ha gått tom for mat.

– Bekymringene for dem øker time for time, sa talsperson Babar Baloch for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) til journalister i Genève tirsdag.

Siden 4. november har Tigray-regionen vært under angrep av etiopiske regjeringsstyrker. Regionen er helt avskåret fra omverdenen.

UNHCR sier at ingen bistand har nådd flyktningleirene i Tigray siden starten av konflikten.