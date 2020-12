Regjeringskrise i Israel

Beslutningen kan tvinge Israel til å holde sitt fjerde valg på under to år.

Gantz sier at hans parti Blått og hvitt onsdag vil stemme for et forslag om å oppløse Knesset. Forslaget må gjennom ytterligere to avstemninger før det må skrives ut nyvalg.

Bakgrunnen er en budsjettstrid som har herjet i månedsvis. Netanyahu vil bare vedta et budsjett for 2020, selv om koalisjonsavtalen sier regjeringen må få vedtatt et budsjett også for 2021.

Gantz dannet regjering med Netanyahus parti Likud i mai, og i henhold til avtalen skal Gantz ta over som statsminister i slutten av 2021.