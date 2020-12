Ungarsk EU-parlamentariker går av etter ulovlig Brussel-fest

Jozsef Szajer, en veteran i ungarsk politikk og nær alliert av statsminister Viktor Orbán, gikk brått av som representant i EU-parlamentet søndag.

Han oppga «personlige årsaker» som begrunnelse, men tirsdag innrømmet 59-åringen at han hadde brutt covid-19-reglene og var tatt for besittelse av ecstasy.

Lokal presse har beskrevet den aktuelle sammenkomsten sist fredag som en sex-fest, men det har verken Szajer eller myndighetene kommentert.

Immunitet

Belgisk påtalemyndighet opplyser at rundt 20 menn fikk bøter på 250 euro hver for å ha deltatt på en fest i sentrum av Brussel i strid med koronarestriksjonene. Szajer og to andre gjester benyttet seg av diplomatisk immunitet da politiet dukket opp.

Szajer er blant grunnleggerne av regjeringspartiet Fidesz og var med på å skrive Ungarns nye grunnlov i 2011.

59-åringen ber om unnskyldning for å ha brutt covid-19-restriksjonene, men benekter at han tok narkotika.

Skandaler rundt Orbáns parti

– Politiet sier det ble funnet en ecstasypille. Den er ikke min, jeg vet ikke hvem som plasserte den der eller hvordan, sier Szajer uttalelsen.

Hendelsen er den siste i en rekke skandaler rundt medlemmer av Fidesz, som har forsøkt å løfte fram Ungarn som en forsvarer av kristne familieverdier. Statsminister Orbán er en hardnakket kritiker av den liberale politiske kulturen i Vest-Europa. Orbán bygger sin politiske makt på det han selv kaller et illiberalt kristent demokrati.

Szajer ble valgt inn i Ungarns nasjonalforsamling fire ganger mellom 1990 og 2002 og har vært folkevalgt i Brussel siden 2004. Regjeringspartiet har kalt ham «det mest kjente og anerkjente ungarske medlemmet av EU-parlamentet».

Stengte barer

Festen ble holdt i kjelleren til en bar i den belgiske hovedstaden, opplyser påtalemyndigheten til avisen Het Laatste Nieuws. Landet er underlagt strenge koronarestriksjoner, inkludert stenging av alle barer og forbud mot å treffe flere enn én person man ikke bor sammen med.

Szajer blir ikke straffeforfulgt med mindre EU-parlamentet opphever hans immunitet, men parlamentarikeren sier at han er klar til å betale en eventuell bot.