Trump har gått til sak for å diskvalifisere stemmer i Wisconsin

Søksmålet tirsdag kom dagen etter at delstatens guvernør Tony Evers og lederen for valgkomiteen kunngjorde Joe Bidens valgseier i Wisconsin. Etter en omtelling av stemmene i fylkene Dane og Milwaukee, ble det klart at Biden vant med nær 20.700 stemmer.

Trump har hevdet at valgfusk har vært utslagsgivende Wisconsin-regionene der han tapte. Søksmålet tar i hovedsak sikte på å diskvalifisere stemmene fra personer som ikke fysisk møtte opp på stemmelokalet.

– Folket i Wisconsin fortjener en valgprosess der loven er håndhevet likt, sier Trumps Wisconsin-advokat Jim Troupis.

Talsperson for guvernør Tony Evers understreker at valget gikk riktig for seg.

– Valget var trygt, rettferdig og effektivt, sa Britt Cudaback.

Trump og hans støttespillere har avlagt lignende søksmål i andre stater som var utslagsgivende for presidentvalget som Joe Biden vant. I Arizona har blant annet den republikanske politikeren Kelli Ward gått til søksmål med mål om å få Bidens seier annullert.

Men presidenten er i ferd med å gå tom for tid ettersom valgdelegatforsamlingen som offisielt bekrefter valgresultatet, møtes 14. desember.