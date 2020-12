Tegnell: Befolkningstetthet kan være en forklaring på hvorfor Sverige er hardere rammet enn Norge

På tirsdagens pressekonferanse om coronautviklingen i Sverige fikk statsepidemiolog Anders Tegnell spørsmål om hvorfor Sverige har blitt så mye hardere rammet av pandemien enn resten av Norden, melder Expressen.

– Sverige følger samme mønster som mange andre hardt rammede land i Europa, som Belgia, Nederland, Storbritannia og så videre. Danmark ligger i et slags mellomsjikt, mens framfor alt Norge og Finland er avvik i europeisk sammenheng, sier Tegnell.

Han viser til at Norge har en befolkningstetthet på 14 innbyggere per kvadratkilometer, Finland har 16 og Sverige 24. Tegnell løfter fram befolkningstettheten som en mulig forklaring på at Finland og Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige.

Han sier det kan avhenge av den sosiale strukturen i landet, av at man er betydelig mindre tettbefolket, og av hvor hardt rammet landet var av pandemien i vår.

– Det ser ut til å speile seg veldig kraftig igjen under den andre smittebølgen.