Svenske elever med smitte i hjemmet skal ikke gå på skolen

Rådet gjelder også for barn og elever som er symptomfrie og som bor sammen med noen som har fått påvist covid-19. Tidligere gjaldt anbefalingen bare for eldre elever, som elever i videregående skole, men nå inkluderes også barn i barnehager og grunnskolen.

Folkhälsomyndigheten skriver på hjemmesidene sine at dette ikke kommer til å ha noen avgjørende effekt for smittespredningen i skolen eller i samfunnet generelt, men at de endrer rådene for å skape fred og ro for dem som jobber i skolen.