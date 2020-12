Tyskland forbyr nynazistgruppe

Wolfbrigade 44, også kjent som Sturmbrigade 44, ble dannet i 2016. Nå har Tysklands innenriksminister Horst Seehofer satt ned foten, sier hans talsmann Steve Alter tirsdag.

Sikkerhetstjenestene mener gruppa ikke vil utelukke bruk av vold for å oppnå målet om å gjenetablere en nasjonalsosialistisk stat. Husransakelsene skal sørge for at gruppas aktiva og propaganda blir beslaglagt.

Seehofer har tidligere i år nedlagt forbud mot to høyreekstreme og en antisemittisk organisasjon.