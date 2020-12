Tigray-topp ber om en «slutt på galskapen» og at Etiopia trekker styrkene ut

Debretsion Gebremichael, lederen for Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), sier i et telefonintervju med AP at han fortsatt er i regionhovedstaden Mekele, som etiopiske regjeringsstyrker hevder å ha tatt kontroll over.

Gebremichael sier TPLF vil krige videre og hevder at Etiopias regjeringsstyrker bedriver en folkemord-kampanje mot Tigray-folket. Han ber Abiy Ahmed Ali «få en slutt på galskapen».

– De sivile tapene er store. Lidelsen blir større og større for hver dag, sier Gebremichael.

Han hevder TPLF vil fortsette krigen til «invasjonsstyrkene» er ute av regionen. Gebremichael sier TPLF fortsatt har missiler, og at disse vil bli brukt, men at de ikke vil bli brukt til å angripe Etiopias hovedstad Addis Abeba.

– Vi er sikre på å vinne, sier Gebremichael.

Åpner for forhandlinger

Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali, har gjentatte ganger avvist muligheten for forhandlinger. Gebremichael sier han kan være villig til å forhandle, avhengig av omstendighetene og om hvorvidt etiopiske styrker først er blitt trukket ut av Tigray.

Krigføringen i Tigray har vart i flere uker, og eksperter advarer mot at det kan destabilisere hele Afrikas Horn.

Abiy hevdet mandag at hans styrker ikke har drept en eneste person i en eneste by.

– Ingen lands militære har mer kompetanse enn vårt, sa Abiy.

USAs utenriksminister Mike Pompeo var mandag i en samtale med Abiy og ba om en umiddelbar stans i kampene.

Ber om nødhjelpskorridor

Røde Kors har advart mot at sykehusene i Tigray har akutt ressursmangel, og at det også er matmangel i regionen, som er totalt avskåret fra omverdenen i forbindelse med krigen.

FN har ennå ikke sluppet inn i regionen, og menneskerettsgrupper er bekymret for at omfanget av krigen først vil bli kjent når de slipper inn.

Mer enn 1 million mennesker er på flukt, deriblant rundt 44.000 som har krysset grensen til det lutfattige nabolandet Sudan.

– Vi trenger først og fremst adgang til Tigray, sier FNs flyktningsjef Filippo Grandi, og legger til at de forhandler med etiopiske myndigheter om å få på plass en humanitær korridor.

Abiy Ahmed Ali har understreket at en slik korridor kun kan settes opp hvis den kontrolleres av etiopiske styrker, mens FN påpeker behovet for en nøytralt kontrollert nødhjelpskorridor.