WHO-sjefen ber om ekstrem varsomhet i jula

Alle bør feire med egen husholdning, og ikke med mange andre familier, fastslo generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus da han mandag holdt pressekonferanse i Genève.

Den gode nyheten var at for første gang siden september falt verdens infeksjonstall i forrige uke. Det skyldes først og fremst en nedgang i Europa der harde restriksjoner nå begynner å vise seg i statistikken.

Men Tedros advarer alle mot å slappe av.

– Å være med familie og venner er ikke verdt det å sette dem og deg selv i fare, sa han.

Debatten om hvorvidt skisportsteder skal kunne holde åpent i juleferien, vil imidlertid WHO ikke blande seg inn i. I stedet sa krisesjef Michael Ryan at faren for å pådra seg viruset mens man står i skibakkene, er minimal.

Den virkelige risikoen er flyplasser, turbusser, skiheiser og det å samles etter skituren, framholdt han.

Urolig for vaksinekamp

Tedros uttrykte under pressekonferansen stor bekymring for at de fattigste og mest sårbare vil havne sist i vaksinekøen.

– Enhver regjering ønsker med rette å gjøre det den kan for å beskytte sitt folk. Men det er nå en reell risiko for at de fattigste og mest sårbare vil bli tråkket på når det oppstår panikk for å sikre seg vaksiner, sa han.

Han lovet samtidig at Verdens helseorganisasjon vil gjøre alt for å finne hvilket dyr som er opphavet til coronaviruset.

– Vi ønsker å vite opprinnelsen, og vi vil gjøre alt for å få vite opprinnelsen, sa Tedros og ba dem som har kritisert WHO for å la Kina styre granskningen, slutte å «politisere» saken.

Ekspertteam til Beijing

– WHOs holdning er meget, meget klar. Vi må vite virusets opprinnelse fordi det kan hjelpe oss med å hindre framtidige utbrudd, sa han.

USA er blant landene som har rettet hard kritikk mot WHO og anklaget FN-organisasjonen for å ha latt Kina diktere betingelsene for en internasjonal granskning av hvor viruset kom fra da det dukket opp i den kinesiske storbyen Wuhan i slutten av fjoråret.

I juli sendte WHO et team til Beijing for å legge grunnlaget for en internasjonal granskning. Men det er fortsatt uklart når et større team med eksperter vil kunne reise til Kina og begynne studiene som er ment å lede fram til de første menneskene som ble smittet, og hvilket dyr de ble smittet av.