Svensker savnet i Tigray

Svensk UD opplyste i helgen at rundt 30 svenske statsborgere var savnet, men rundt halvparten av disse har nå forlatt Tigray og er gjort rede for.

Fortsatt gjenstår det å lokalisere rundt 15 svenske statsborgere i den krigsherjede regionen, og verken familiene eller svenske myndigheter har lyktes med å få kontakt med dem, opplyser svensk UD.

Søndag kunngjorde Etiopias statsminister Abiy Ahmed at landets regjeringsstyrker hadde tatt kontroll over regionhovedstaden Mekele, men Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) sier at de vil kjempe videre.

Det er ikke kjent om det oppholder seg norske statsborgere i Tigray, men Utenriksdepartementet skjerpet tidligere i måneden reiserådet for området.

– Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Tigray-regionen samt grenseområdene mellom Tigray og naboregionene Amhara og Afar, het det i rådet som kom 11. november.