CNN: Desperate Kim kutter livlinen

I en analyse for CNN sier Joshua Berlinger at Nord-Korea tilsynelatende virker å ha satt inn et nytt desperat gir for å unngå at coronapandemien spres inn i landet.

Det betyr at landet også struper den viktigste livlinen, handelen med mektige Kina.

Økonomiske livline

Ifølge analysen eksporterte Beijing varer for kun 253.000 dollar til det politisk isolerte diktaturet i oktober. Det tilsvarer litt over 2,2 millioner norske kroner. Til sammenligning eksporterte Kina varer for større verdier til mikrostater som Liechtenstein og Monaco samme måned.

«Kina er Nord-Koreas største handelspartner og fungerer som Kim-regimets økonomiske livline. Landet importerer i realiteten ikke noe mengder av verdi fra andre steder», opplyser Berlinger i analysen. Selv før FN innførte straffesanksjoner mot regimet i 2016 for deres atomvåpenprogram, sto Kina for 90 prosent av handelen til Pyongyang.

Kinas president Xi Jinping på besøk i Pyongyang før pandemien. Nå har handelen mellom de to landene stoppet nesten helt opp som følge av Kim-regimets frykt for smitteutbrudd i det politisk isolerte landet. Foto: AP

Corona-henrettelser

Nå spiller Kim Jong-un et høyt spill ved å risikere matmangel og drivstoffmangel for å hindre virusets inntog. Han har ikke vært fremmed for å henrette ansatte som ikke er strenge nok ved grensene. Minst to grensevakter skal ha blitt henrettet for å ikke ha fulgt landets strenge regler for å hindre virus-import ved grensen, ifølge sørkoreanske kilder. Henrettelsene har ikke blitt bekreftet av regimet.

Også andre veien går handelen ned. Beijing importerte i oktober 74 prosent mindre fra Nord-Korea sammenlignet med fjoråret.

Frykter pandemi mer enn hungersnød

Nord-Korea var ett av de første landene i verden til å stenge sine grenser for å hindre coronasmitte. Det har versert rykter om utbrudd i enkelte byer, men man vet lite om smittesituasjonen i landet.

Eksperter CNN har vært i kontakt med sier Kim frykter konsekvensene av en pandemi i landet og at de ikke har infrastrukturen til å håndtere mange coronapasienter. Avhoppere har tidligere meldt om at tilstanden ved nordkoreanske sykehus er prekær og at de mangler grunnleggende utstyr.

– Det faktum at vi får så mange rapporter, tyder på at det har vært en stor nedstengning. Ryktene om harde straffer som henrettelser sier meg at noe definitivt er på gang. Og det lover ikke godt, ikke bare for Nord-Koreas økonomi, men for mange mennesker å i det hele overleve fra dag til dag i landet, sier Evans Revere, som tidligere jobbet for amerikanske myndigheter i Sørøst-Asia til CNN.

Stille om Biden

Han antyder også at mangelen på kommentarer fra regimet på det amerikanske valget, tyder på at deres oppmerksomhet for tiden er rettet innover.

Nord-Korea har fortsatt ikke kommentert Joe Bidens valgseier. De har heller ikke bekreftet om de har hatt ett eneste corona-dødsfall som følge av pandemien. Pandemien har drept over 1,4 millioner mennesker verden over.

