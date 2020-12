Skogbrann på verdensarvlistet øy i Australia

Australske brannfolk kjemper nå for å unngå at brannen ødelegger mer av øyas unike skogområder. Temperaturen ventes å øke til 34 grader på det meste mandag, og vegetasjonen på Fraser Island er fra før ekstremt tørr. Om lag to tredeler av delstaten Queensland, deriblant Fraser Island, er rammet av tørke.

Brannfolkene kjemper ikke bare mot utfordrende værforhold, men også begrenset tilgang til nordsiden av øya. I øyeblikket brenner det fra to kanter i et område på 74.000 hektar, men foreløpig skal ikke noen eiendommer på øya være i fare. Turister har fått forbud mot å reise til øya inntil videre.

Opptil ti brannfly er blitt sendt ut for å bekjempe brannen, blant annet for å sikre viktige steder for aboriginene. Til sammen slapp de om lag 250.000 liter vann på brannen lørdag, men dette vil ifølge brannvesenet kun bremse brannens framvekst.

– Vi trenger virkelig regn, og dessverre ser det ikke ut som vi får det på en stund, sier James Haig i det lokale brannvesenet.

Fraser Island er kjent for å være hjemstedet til en rekke dingoer, lokale villhunder, og står på verdensarvlista grunnet regnskogene og et komplekst system med sanddyner som er i kontinuerlig utvikling. I tillegg har øya en viktig plass i de lokale aboriginenes verdensbilde, og hundretusenvis av turister kommer til Fraser Island hvert år.

Resten av Queensland lider under mindre skogbranner i øyeblikket, og også resten av Australia har havnet midt i en ny skogbrannsesong. Australia opplevde sin verste skogbrannsesong noensinne sommeren 2019-2020, da et område på størrelse med Storbritannia ble svidd av. 33 mennesker og flere milliarder dyr døde.