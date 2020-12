Guterres fordømmer angrepet i Nigeria

Et til nå ukjent antall mennesker ble drept på brutalt vis i massakren i landsbyen Koshobe lørdag. Samme dag ble det gjennomført valg på lokale myndigheter i området.

Boko Haram eller en utbrytergruppe skal ha stått bak angrepet. Mange er i tillegg såret og bortført, mange av dem kvinner.

– Generalsekretæren uttrykker sin dypeste medfølelse med familiene til de avdøde og til folket i Nigeria, ønsker en rask bedring til de sårede og ber om at de bortførte og de som fremdeles er savnet, skal returneres umiddelbart og trygt. Han håper de som er ansvarlige for disse avskyelige forbrytelsene raskt vil bli ført for retten, skriver Guterres' talsperson Stephane Dujarric.

Samtidig bekrefter FN forpliktelsen den har overfor myndighetene i Nigeria i kampen mot terrorisme, voldelig ekstremisme og et økende humanitært behov nordøst i landet.