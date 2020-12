13 tiltalt etter vulkanutbrudd på New Zealand

I alt 22 mennesker døde i vulkanutbruddet på øya som også er kjent som Whakaari.

Til sammen var 47 personer, de fleste turister fra Australia, på vulkanøya under utbruddet 9. desember. Mange ble dekket av brennende aske og damp og fikk alvorlige brannskader etter utbruddet. Letingen etter overlevende varte i 15 dager.

Det newzealandske tilsynet WorkSafe, som holder oppsyn med sikkerhet og helse for landets arbeidstakere, har gransket hvorfor turister var på den aktive vulkanøya tre uker etter at farenivået for utbrudd var økt.

Ifølge kanalen TVNZ har granskingen ført til 13 tiltaler som skal behandles i en rettssak som starter 15. desember. Ti av tiltalene er rettet mot ulike parter, som selskaper og konsern, og tre mot individer.

Dersom selskaper og konsern blir kjent skyldig, kan de få bøter opp mot 1,5 millioner newzealandske dollar, tilsvarende 9,3 millioner norske kroner, mens enkeltpersoner kan få bøter på nærmere 2 millioner kroner.

I en annen etterforskning undersøkes det om det kan tas ut drapstiltale mot noen av de involverte partene.