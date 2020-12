WHO: Kampen mot malaria har avtatt i styrke

Det er særlig land i Afrika som rammes av smitte og dødsfall som følge av den myggbårne sykdommen, ifølge World Malaria Report 2020 fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

I 2019 ble om lag 229 millioner mennesker smittet av malaria på verdensbasis. Det er på samme nivå som de fire foregående årene.

Samtidig har dødstallet, som tidligere har falt markant, stått stille de to siste årene. Etter å ha falt til under 736.000 i 2000, har sykdommen krevd omtrent 411.000 liv i 2018 og 409.000 i 2019.

– Mer målrettede tiltak, nye verktøy og økt finansiering trengs for å forandre den globale sykdomskurven og nå internasjonalt vedtatte mål, sier WHO i en uttalelse.

Ikke bare korona som truer

I 2000 signerte afrikanske statsledere et løfte om å halvere dødsfall knyttet til malaria de neste ti årene. Med løftet fulgte mer penger og en «enestående suksess» i årene etter, ifølge WHO. Men siden har finansieringen minket og antall smittede og døde flatet ut.

I tillegg har koronapandemien ført til ekstra utfordringer for de utsatte landenes helsesystemer. WHO peker på at det er «veldig sannsynlig» at flere dør av malaria enn antall personer som dør som en direkte følge av covid-19 i landene sør for Sahara.

En reduksjon på 10 prosent i malariabehandlinger i Afrika sør for Sahara kan føre til 19.000 flere dødsfall, ifølge WHO, mens en reduksjon på 50 prosent kan føre til ytterligere 100.000 dødsfall.

FNs helseorganisasjon sier at bortfallet av finansiering utgjør en alvorlig trussel. I fjor ble det samlet inn 3 milliarder dollar til tiltak mot malaria, men målet var på 5,6 milliarder.

Afrika bærer byrden

Mer enn 90 prosent av sykdomstilfellene er i Afrika, og kontinentet sto for om lag 384.000 malariadødsfall i fjor.

Det er på tide at ledere i Afrika og i resten av verden å igjen tar tak i utfordringen med malaria, mener generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO.

– Gjennom felles innsats og forpliktelse kan vi oppnå vår felles visjon om en verden fri for malaria, sier den tidligere helseministeren i Etiopia.

I 2019 sto fire land for om lag halvparten av verden malariatilfeller: Nigeria (27 prosent), Kongo (12 prosent), Uganda (5 prosent) og Mosambik (4 prosent).