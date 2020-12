Over 300 pågrepet etter nye demonstrasjoner i Hviterussland

Det opplyser menneskerettsorganisasjonen Viasna.

Søndag samlet grupper av demonstranter seg til protest i hver enkelt av Minsks bydeler, samt i andre byer i landet. Grupper på noen hundre eller noen tusen deltok i de spredte aksjonene.

Ifølge lokale opposisjonsmedier var det et 20-tall slike protester i alle Minsks bydeler, noe som førte til at politiet desperat har måttet reise fra distrikt til distrikt for å få kontroll. Rundt 250 demonstranter ble pågrepet i byen.

På samme måte som foregående søndager var T-banestasjoner i sentrum stengt og mobilnettet delvis stengt. Et stort antall sikkerhetsstyrker var utplassert.

Mange meldinger om tortur og mishandling i fengslene

Politiet brukte blant annet tåregass og sjokkgranater for å bryte opp folkemengdene i Minsk. Demonstranter ble jaget inn i bygårder og slått med batong, ifølge Viasna.

Motstandere av president Aleksandr Lukasjenko har demonstrert hver søndag siden valget i august, som de mener var preget av juks.

Tusenvis av mennesker er pågrepet, og det er kommet mange meldinger om tortur og mishandling i fengslene.