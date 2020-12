40 risbønder drept av Boko Haram i Nigeria

Angrepet fant sted lørdag i en risåker i Garin Kwashebe i delstaten Borno, samme dag som det var valg på lokale myndigheter.

Risfarmerne ble angivelig samlet i en gruppe mens de høstet ris, og deretter skutt og drept av de væpnede opprørerne, som etterpå brente ned åkeren.

Lederen for risbøndenes forening sier at minst 60 risbønder ble tatt av islamistene, og at dødstallet kan stige.

Bakgrunnen for angrepet var at lokalbefolkningen hadde tatt til fange et enslig, væpnet Boko Haram-medlem som hadde kommet for å plage dem ved å kreve penger og at de skulle lage mat til ham.

Mannen ble overlevert til myndighetene, men de gjorde ingenting for å beskytte lokalbefolkningen, sier en lokal politiker.