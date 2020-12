Ensom elefant på vei til nytt liv i Kambodsja

Den 35 år gamle overvektige elefanten Kaavan flys ut av Pakistan i et stort metallbur på et lastefly og skal slippes løs i et viltreservat med 80 andre elefanter i Kambodsja.

Redningsaksjonen finner sted etter en flere år lang kampanje ledet av pakistanske aktivister og den amerikanske popstjernen Cher, som selv har vært på plass i Islamabad de siste dagene.

Kaavan var den eneste asiatiske elefanten i Pakistan og ble kalt verdens ensomste elefant etter at hans make døde i 2012. Han var i sin tid som ettåring en gave fra Sri Lanka til militærdiktatoren Zia ul-Haq.

Forholdene i dyrehagen i Islamabad er så elendige at en dommer i byen nylig ga ordre om at alle dyrene skulle flyttes.