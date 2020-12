Cindy McCain kan bli London-ambassadør

Cindy McCain har vært republikaner hele sitt liv, men skiftet side og ga sin støtte til Biden i stedet for Donald Trump i årets presidentvalg.

Tony Gardner, president Barack Obamas EU-ambassadør, er et annet hett tips til den prestisjefylte London-stillingen, ifølge flere britiske aviser.

McCain bidro trolig til at en god del republikanere stemte på Biden, særlig i hjemstaten Arizona, der McCain-navnet er svært respektert.

Den avdøde senatoren John McCain hadde lite til overs for Trump. Han forsøkte å hindre at han skulle ta over partiet og avla den avgjørende stemmen for å hindre at Senatet forkastet Obamacare.

Trump la ikke skjul på sin forakt for McCain og sa en gang at han ikke var en virkelig krigshelt fordi han ble tatt til fange i Vietnam. Han ble da heller ikke invitert i McCains begravelse.