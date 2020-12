Prisvinnende fotograf skadd i politidemonstrasjon i Paris

Den 24 år gamle syreren Ameer Alhalbi, en frilansfotograf som jobber for det franske nyhetsbyrået AFP og Polka Magazine, ble skadd på Place de la Bastille av en politikølle, opplyser Reportere uten grensers generalsekretær Christophe Deloire.

– Ameer kom fra Syria til Frankrike for å søke tilflukt, i likhet med flere andre syriske journalister. Menneskerettighetenes land burde ikke true dem, men beskytte dem, uttaler Deloire.

Deloire viser til at Alhalbi var lett synlig som journalist da han dekket demonstrasjonen.

Et bilde som er delt på Twitter, viser Alhalbis ansikt med skader og store deler av hodet dekket med bandasje.

Fotoredaktør Dimitri Beck i Polka Magazine sier at Alhalbi fikk brukket nesen og fikk skader i pannen, og at han ble sendt til sykehus.

Alhalbi har vunnet flere internasjonale priser, blant annet andreplass i kategorien «Spot news» for World Press Photo i 2017, i hovedsak for dekningen for AFP av konflikten i hjembyen Aleppo i Syria.