Ungarsk museumssjef får kritikk for å ha kalt Ungarn og Polen de nye jødene i Europa

Det var i en kronikk på det ungarske nettstedet origo.hu at Szilard Demeter, som er leder for litteraturmuseet Petofi i Budapest, langet u t mot den amerikanske forretningsmannen og filantropen George Soros' innflytelse i Europa.

Sonos har omgjort Europa til et gasskammer, skrev Demeter, som står regjeringen i Ungarn nær.

– Giftgass siver ut av det åpne, multikulturelle samfunnets tønner, noe som er dødelig for den europeiske livsstilen, skrev han.

Ungarns statsminister Viktor Orbán kritiserer regelmessig Soros, som er født i Ungarn og som er holocaustoverlevende. Orban anklager Soros for å ønske en strøm av muslimske migranter til Europa og for å vanne ut europeiske borgeres nasjonale identitet.

Soros har, via sin stiftelse, lenge vært en forkjemper for menneskerettigheter.

Demeter har beskrevet seg selv som en «fanatisk organist».

Budsjettkrangel

I kronikken skrev museumssjefen også at Ungarn og Polen er de nye jødene i Europa. Det var en henvisning til krangelen mellom europeiske land over EU-budsjettet, der Ungarn og Polen motstiller seg EU-krav om at utbetalinger skal knyttes til rettsstatsprinsipper.

EU mener det må stilles betingelser om at demokrati og rettssikkerhet skal være avgjørende for om medlemsland skal få penger fra EUs langtidsbudsjett. Ungarn og Polen har lagt ned veto mot budsjettet, som dermed står i stampe. De mener at EU griper inn i landenes selvstendighet.

I EU anklages begge landene for å blande seg inn i rollen til et uavhengig rettsvesen og for å begrense pressefriheten. De to landene har lovet å støtte hverandre i kampen mot Brussel.

Fordømmer uttalelsene

Den internasjonale Auschwitz-komiteen fordømmer Demeters uttalelser.

– Det er ikke bare i Ungarn at holocaustoverlevende ser med avsky og forferdelse på denne bisarre og hatefulle agitasjonen, sier komiteens visepresident Christoph Heubner.

Heubner legger til at Demeters angrep er et nytt lavmål i den antisemittiske og antieuropeiske kampanjen i Ungarn.