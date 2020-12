Pennsylvania-domstol avviser søksmål

Søksmålet, ledet an av den republikanske kongressrepresentanten Mike Kelly, ble levert inn for en uke siden. Han mente at delstatens regelverk for avleggelse av poststemmer var i strid med grunnloven.

Kelly og andre republikanere som stilte seg bak søksmålet, mente derfor at de 2,5 millioner avlagte poststemmene – enten måtte forkastes, eller at delstatens valgresultat måtte nullstilles.

En domstol tok stilling til søksmålet onsdag og beordret stans i gjennomgang av opptellingen. Lørdag kveld ble domstolens beslutning enstemmig forkastet av delstatens høyesterett.

– De har ikke kunnet slå fast at en eneste innsendte poststemme ble avgitt på feil grunnlag eller telt på feil måte, skriver dommer David Wecht med henvisning til kravet om at hele valgresultatet i delstaten måtte nullstilles med tilbakevirkende kraft.

Høyesteretten i Pennsylvania viste også til at det underliggende søksmålet ble innlevert flere måneder etter at tidsfristen var gått ut for å foreta endringer i delstatens poststemmesystem.

Delstatens justisminister Josh Shapiro, en demokrat, kalte lørdagens kjennelse nok en seier for demokratiet.