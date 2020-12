Abiy: Offensiven i Tigray er over

– Jeg er glad for å kunne meddele at vi har sluttført og avsluttet militæroperasjonen i Tigray, skriver statsministeren i en Twitter-melding lørdag kveld.

Den etiopiske hærens offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) i området har pågått i tre uker, of tusenvis har mistet livet.

– Jeg er sterkt bekymret

Sjefen for den etiopiske generalstaben, Birhanu Jula, uttalte til etiopisk kringkasting lørdag at hæren har kontroll over byen. Ifølge Abiy skjedde det «uten at sivile ble mål».

Meldingene etterlater imidlertid en rekke spørsmål om hvordan situasjonen nå er i Tigray og hva som egentlig har skjedd med TPLF og deres ledere, ettersom det er få observatører i området og kommunikasjonslinjene er sperret.

– Jeg er sterkt bekymret over rapportene fra Mekelle om kamphandlinger. I likhet med det internasjonale samfunnet, særlig Den afrikanske union, oppfordrer Norge partene til å vise tilbakeholdenhet og beskytte sivile. Respekt for internasjonal humanitærrett er avgjørende i denne situasjonen. Konflikten må løses og fred gjenopprettes i Tigray, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lørdag kveld.

Artilleri



Verken hæren eller statsministeren har så langt nevnt pågripelser av noen av TPLF-toppene, og noe tall på drepte og sårede er heller ikke opplyst.

De første meldingene om at det ventede angrepet på byen med rundt en halv million innbyggere var i gang, kom tidligere lørdag. De etiopiske regjeringsstyrkene har omringet byen, og den etiopiske regjeringen ga hæren ordre om å angripe allerede torsdag.

– Etiopiske militære har begynt å skyte med tungt artilleri mot sentrum av Mekele, sier de lokale myndighetene lørdag, og humanitære organisasjoner som har ansatte i byen, melder om det samme. Også Tigray TV meldte om skyting.

Etiopias regjering hadde varslet de sivile i byen om at det ikke ville vises nåde om de ikke kom seg unna TPLF-lederne i tide. Statsministeren, som i fjor ble tildelt Nobels fredspris, har helt avvist dialog med TPLF.

Offensiven og trusselen mot sivilbefolkningen har fått alarmen til å gå i det internasjonale samfunnet. Allerede har over 43.000 flyktninger søkt tilflukt over grensa i Sudan.

Den etiopiske regjeringen har forsikret om at de skal unngå å skade sivile i angrepet, som ble ledet an med stridsvogner.

Flere kriser



Abiy kunngjorde militæroffensiven i begynnelsen av måneden etter et TPLF-angrep på en militærbase. Siden har kampene rast, og det er frykt for at situasjonen kan destabilisere Etiopia.

Siden forsyningslinjene til Tigray er kuttet, er folk i området i ferd med å gå tomme for mat og andre nødvendigheter. FN har bedt om umiddelbar og uhindret tilgang for få fram nødhjelp til provinsen.

Flere kriser vokser samtidig. I Sudan har myndighetene store problemer med å ta hånd om titusener av flyktninger og etablere leirer for dem. Ifølge en humanitær organisasjon er sykehusene i Tigray i ferd med å gå tom for medisiner.

Samtidig har kamper i nærheten av flyktningleirer der eritreiske flyktninger oppholder seg nord i Etiopia ført til at også denne gruppen har havnet i ildlinjen.

Pengenød



FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi besøkte lørdag flyktningleiren Umm Rakouba i Sudan, som rommer rundt 10.000. Han sier 150 millioner dollar er nødvendig gjennom det kommende halvåret for at Sudan skal kunne takle flyktningstrømmen.

Flyktninger i Sudan forteller også at etiopiske styrker nær grensen hindrer folk i å forlate landet. De siste dagene har antallet som har klart å ta seg over sunket kraftig. Etiopiske myndigheter har ikke kommentert situasjonen.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed har så langt nektet å forhandle med TPLF og ser heller ut til å ville knuse dem militært. En delegasjon fra AU klarte fredag ikke å rokke ham.

Tre tidligere afrikanske presidenter, Ellen Johnson-Sirleaf fra Liberia, Joaquim Chissano fra Mosambik og Kgalema Motlanthe fra Sør-Afrika troppet opp i Addis Abeba, men måtte gjøre vendereis med uforrettet sak.