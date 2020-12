Etiopisk offensiv mot Tigray i gang

Tigray-folk som flyktet fra konflikten i Etiopias Tigray-region, ankommer en buss til Umm Rakouba flyktningleir i Qadarif, Øst-Sudan, torsdag 26. november 2020. Etiopias statsminister sa torsdag at hæren er beordret til å bevege seg på den utkjørte Tigray. regional hovedstad etter at hans 72-timers ultimatum endte for at Tigray-lederne skulle overgi seg, og han advarte byens halv million innbyggere om å holde seg innendørs og avvæpne. (AP Photo / Nariman El-Mofty) Foto: Nariman El-mofty / AP