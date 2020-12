Over 400.000 døde av corona i Europa

Til sammen 400.649 mennesker har dødd av eller med corona hittil av de 17,6 millioner som er smittet.

Det gjør Europa til det hardest rammede kontinentet etter Latin-Amerika, med 500 smittede per million innbyggere mot 700 i Latin-Amerika.

Bare den siste uka har 36.147 mennesker dødd av viruset i Europa. Det gjør uka til den dødeligste sjudagersperioden siden pandemien startet sist vinter.

Verst rammet i Europa er Storbritannia med 57.551 døde. Deretter følger Italia med 53.677, Frankrike med 51.914, Spania med 44.668 og Russland med 39.068 døde.

Lettelser foran julehelgen

Likevel håper mange land å slippe litt opp på strenge tiltak og restriksjoner i jula, foran det som ventes å bli en ny virusbølge og en ny runde med nedstengninger utover vinteren.

Allerede lørdag åpner butikkene i Frankrike etter er lang nedstengning, og i Polen åpner kjøpesentrene for julehandel.

– Jeg holder meg unna nettet og handler i butikkene. De trenger det, sa Anne Dubois, som var en av de første i Galeries Lafayette etter at dørene åpnet.

I Belgia vil butikkene få åpne 1. desember, men den delvise nedstengningen blir likevel på plass, trolig til midt i januar. Det samme gjelder Tyskland, Luxembourg og Nederland.

Irland har også kunngjort en lettelse i tiltakene i faser slik at noen forretninger får åpne og familier får komme sammen før jul.

Statsminister Micheál Martin sier at årets jul ikke blir slik irene er vant til, men likevel et lite lyspunkt etter slitet gjennom 2020, og særlig de siste seks ukene.

Episenter for pandemien

Selv om spredningen av viruset går langsommere takket være flere uker med strenge tiltak, fortsetter Europa å være sentrum for pandemien, med enda flere smittetilfeller enn USA den siste uka.

Robert Koch-instituttet i Tyskland registrerte 22.000 nye tilfeller i landet, som tidligere hadde greid seg bedre enn nesten alle andre land i Europa. Dermed er det registrert over en million smittede i Tyskland.

Verre er det at antall coronapasienter i intensivavdelingene på landets sykehus har steget fra rundt 360 i begynnelsen av oktober til over 3.500 i forrige uke.

Men Tyskland har fortsatt tre eller fire lange vintermåneder foran seg, og restriksjonene kan kanskje være på plass til langt utpå vinteren, sa økonominister Peter Altmaier til Die Welt.

Frykt for oppblussing

I USA passerte antall smittede 13 millioner fredag, og helseyndighetene er bekymret for om familiesammenkomster under Thanksgiving denne helgen skal føre til ny oppblussing om noen uker.

Viruset kastet også en skygge over den tradisjonelle handelsdagen Svart fredag, men ekspertene spår likevel rekordhandel på nett.

Bekymring for spredningen førte til at Los Angeles la ned forbud mot at folk fra forskjellige husholdninger møtes, med unntak for kirker og demonstrasjoner. Tiltaket gjelder i tre uker fra mandag.

Militæroperasjon for vaksinering

Lenger nord i Canada er landets største by Toronto stengt ned. Samtidig kunngjorde statsminister Justin Trudeau at en general som ledet Natos operasjoner i Afghanistan og Bosnia, er utpekt til å lede en enorm vaksinasjonskampanje når coronavaksinen blir tilgjengelig.

Pandemien sprer seg for tiden raskest i Asia og Latin-Amerika. Bare i Mexico var antall smittede opp 113 prosent i forrige uke.

Globalt har nå 1,4 millioner mennesker dødd av viruset, og over 61 millioner smittetilfeller er registrert. Tallet er likevel trolig betydelig høyere siden testing og rapporteringsmetoder varierer mye.

Folk går lei

Enda så ille situasjonen er blitt, og enda tiltakene har som formål å hindre at helsesystemet kollapser, er det stadig flere tegn til at folk går lei av både pandemi og restriksjoner.

En frisør i Nord-England er blitt kjendis etter å ha fått til sammen 17.000 pund i bøter for å holde åpent. Han henviser til Magna Carta fra 1215 som grunnlag for å hevde at det dreier seg om hans frihet.

Myndighetene ser imidlertid annerledes på det. De fortsetter å skrive ut bøter og understreker at det er dagens lover, ikke 800 år gammel lovgivning, som gjelder.