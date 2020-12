Iran krever straff etter attentat mot atomfysiker

Tidligere lørdag anklaget president Hassan Rouhani Israel for å stå bak drapet på Mohsen Fakhrizadeh, som var sjef for forsvarsdepartementets forskningsavdeling.

I en erklæring lagt ut på hans hjemmeside beskylder Rouhani Israel for å være leiesoldat for USA i forbindelse med drapet.

Sjefen for Irans atombyrå, Ali-Akbar Salehi, lover at drapet ikke skal stanse eller hindre atomprogrammet.

USA innførte sanksjoner mot Fakhrizadeh i 2008, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte ham en gang faren til Irans atomprogram.

New York Times sier at de har fått bekreftelse fra tre amerikanske tjenestemenn på at Israel sto bak attentatet.

Israel, som er mistenkt for å ha drept flere forskere i Iran i forbindelse med landets atomprogram for et tiår siden, har ennå ikke kommentert fredagens attentat, som bar preg av å være nøye planlagt.

Attentatet truer med å øke spenningen mellom Iran og USA idet president Donald Trumps presidentperiode går mot slutten, og gjøre situasjonen vanskeligere for påtroppende president Joe Biden.

Biden ønsker å gjenopplive atomavtalen mellom Iran og Vesten, som Trump trakk USA ut av.