Ekspresident i Honduras tatt med stort kontantbeløp på flyplass

Zelaya ble anholdt og løslatt fire timer senere, skriver avisen La Tribuna.

Zelaya skriver på Twitter at han skulle fly til Mexico for å delta på et politisk seminar. Selv hevder Zelaya at han ble urettmessig anholdt og at pengene ikke var hans, melder Reuters.

– Jeg vet ikke noe om pengenes opprinnelse. Det er opplagt at noen må ha lagt dem i mine eiendeler. Jeg har reist 400 ganger, og jeg vet at man ikke kan reise med slike summer. Det er nødvendig å etterforske hvem som la pengene i mine eiendeler, sier han til lokale medier.

Pengene ble overrakt til påtalemyndigheten, som anser saken som avgjort etter at den er dokumentert og etter at Zelaya har skrevet under på papirene.

Det er lov å ha med seg opptil 10.000 dollar ved utreise fra Honduras.

Lokale medier melder at det oppsto demonstrasjoner på Toncontin-flyplassen i Tegucigalpa og at politiet måtte bruke tåregass for å spre demonstrantene.