Østerrikes statsminister fordømmer angrep på rabbiner i Wien

Kvinnen ropte antijødiske uttrykk under angrepet, melder nyhetsbyrået APA, som siterer innenriksdepartementet i Østerrike.

– Dette er et angrep på jødisk liv i Wien, skrev innenriksminister Karl Nehammer på Twitter. Han varslet styrkede tiltak rundt synagoger og rask etterforskning.

– Det finnes ingen toleranse for antisemittisme, skrev han.

Rabbineren fortalte etterpå til politiet at forbipasserende hadde snudd seg bort i stedet for å prøve å hjelpe ham, melder nyhetskanalen OE24.

– Jeg fordømmer på det sterkeste det antisemittiske angrepet på en rabbiner i Wien i dag, uttalte Kurz torsdag.

– Vi må besluttsomt bekjempe antisemittisme og gjøre alt som er mulig for å sikre at jødisk liv fortsatt kan være trygt i Wien, fordi et Europa uten jødiske folk er ikke lenger Europa, sa statsministeren.

Rabbineren slapp uskadd fra angrepet. Kvinnen forsvant fra stedet.