Amerikanske oljetopper dømt i Venezuela

De seks ble funnet skyldig torsdag, og dommeren dømte dem umiddelbart til fengsel i minst åtte år.

De er toppledere i raffineriet Citgo, som er basert i Houston i USA og som er et datterselskap av Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA.

De ble lurt til Venezuela for tre år siden i den tro at de skulle delta på et forretningsmøte og ble pågrepet.

Etter pågripelsene i november 2017 uttalte Venezuelas riksadvokat Tarek William Saab at de seks var siktet for underslag, ulovlig samarbeid om kontrakter og hvitvasking av penger.