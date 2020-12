Livstidsdommer for kuppforsøket i Tyrkia

Dommene gjelder forbrytelser som drap, kuppforsøk og forsøk på å likvidere president Recep Tayyip Erdogan. Ifølge rettsdokumentet dømmes 337 personer til fengsel på livstid.

Rettssaken har vært en av de største siden det mislykkede kuppet mot Erdogan i 2016.

Det er tatt ut tiltaler mot i alt 475 personer, inkludert generaler og jagerpiloter ved flybasen Akinci i utkanten av hovedstaden Ankara som ifølge tiltalene organiserte kuppforsøket og bombet flere regjeringsbygg.

De tiltalte er blitt anklaget for å tilhøre nettverket til den religiøse lederen Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA, og som Tyrkia beskylder for å ha orkestrert kuppforsøket. Gülen nekter for å ha hatt noe med det å gjøre.

I alt 251 personer mistet livet og flere enn 2.000 ble såret i det mislykkede kuppet.

Mens kuppforsøket pågikk, ble nasjonalforsamlingen bombet tre ganger av F-16-fly. Jagerpilotene bombet i tillegg veien utenfor presidentpalasset og hovedkvarterene til spesialstyrkene og politiet i Ankara.

Den daværende forsvarssjefen, general Hulusi Akar, ble holdt som gissel ved Akinci-basen sammen med flere andre militære ledere. Akar er i dag forsvarsminister i Tyrkia.