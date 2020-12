CIA-offiser drept i Somalia

USA har rundt 700 soldater og et ukjent antall etterretningsoffiserer stasjonert i Somalia, der de jakter på den al-Qaida-tilknyttede islamistgruppen al-Shabaab og trener lokale styrker.

New York Times beskriver CIA-offiseren som ble drept, som erfaren og med bakgrunn fra Seal Team 6, den militære spesialstyrken som blant annet drepte Osama bin Laden i Pakistan i 2011.

Det er ikke kjent om offiseren ble drept i et angrep fra al-Shabaab, eller om han ble drept under en amerikansk operasjon mot gruppen. CIA nekter å kommentere dette.

135 CIA-offiserer er de siste 20 årene drept under oppdrag i land som Afghanistan, Irak og Syria.

Farlig

Innen CIA blir imidlertid Somalia regnet som et særlig farlig operasjonsområde, og senest denne uka ble en gruppe USA-trente somaliske soldater drept i et al-Shabaab-angrep. Ingen amerikanere ble drept i dette angrepet, ifølge New York Times' kilder.

Al-Shabaab regnes som en av al-Qaidas farligste forgreninger og tok i 2006 kontroll over store deler av Somalia.

Gruppen ble drevet ut av hovedstaden Mogadishu da nabolandet Etiopia invaderte, men står fortsatt sterkt sør i Somalia og gjennomfører ukentlige angrep og terroraksjoner. Al-Shabaab har også gjennomført terroraksjoner i nabolandet Kenya.

Droneangrep

USA har drept en rekke av islamistgruppens ledere opp gjennom årene, ofte ved hjelp av droneangrep som også har kostet mange sivile liv.

Innen CIA har det lenge rådet usikkerhet om hvorvidt risikoen knyttet til USAs nærvær i Somalia har vært for høy, og avtroppende president Donald Trump har ifølge New York Times beordret tilnærmet full tilbaketrekning fra landet innen han forlater Det hvite hus 20. januar.