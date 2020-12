Fire nye elever siktet for terrordrapet på Samuel Paty

Samuel Paty fikk hodet skåret av i angrepet som rystet Frankrike 16. oktober. Gjerningsmannens motiv var ifølge politiet knyttet til at Paty hadde vist fram karikaturer av profeten Muhammed i en skoletime om ytringsfrihet.

Fra før er tre elever siktet for medvirkning til drapet. Torsdag bekrefter politiet at ytterligere fire tenåringer er siktet for medvirkning. Tre av dem pekte ut læreren til drapsmannen, ifølge politiet.

Drapet utløste en ny, stor debatt om ytringsfrihet og Muhammed-karikaturer, og Frankrikes sterke forsvar av retten til å trykke disse utløste reaksjoner fra flere muslimske land. Få uker etter drapet ble en kirke i Nice rammet av et knivangrep. Gjerningsmannen der hadde blant annet bilder av mannen som drepte Paty, på sin mobiltelefon.