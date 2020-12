Hard vinter i vente for migranter på Lesvos

Den nye teltleiren på den greske øya er ment som en midlertidig løsning.

Men nå går det raskt mot vinter, og en ny permanent leir ventes først å være ferdig neste sommer.

Om lag 7.300 migranter og flyktninger må dermed forberede seg på vanskelige måneder i telt uten oppvarming.

- Alle er vettskremte i leiren. Jeg er også redd for pandemien, den er dødelig, sier beboeren Jean-Pierre fra Kamerun til nyhetsbyrået AFP.

- Motbydelig

Teltene har ikke innlagt varmt vann, og det er for få dusjer og toaletter. Å holde sosial avstand er også vanskelig i den tett befolkede leiren.

Beboere frykter at kulde, regn, trengsel, dårlige sanitære forhold og for lite håndvask skal øke risikoen for koronasmitte og covid-19.

- Toalettene rengjøres bare på morgenen, forteller 15 år gamle Arezoo fra Afghanistan.

- Det er motbydelig, legger han til.

Toalettene ligger langt fra teltene, og Arezoo sier beboerne derfor lager egne, provisoriske doer. Han forteller også at det ikke er rennende vann i dusjene, og at noen derfor vasker seg i sjøen.

Nesten 13.000 hjemløse

Også i den svært kontroversielle Moria-leiren var det kummerlige forhold. Europas største asylsøker-leir ble ødelagt i branner i begynnelsen av september, og det antas at brannene ble startet med vilje.

Nesten 13.000 mennesker ble hjemløse etter brannene. Mange sov til å begynne med under åpen himmel, men en ny, provisorisk leir ble etter kort tid anlagt noen kilometer unna.

Den er ment å være midlertidig. Men den greske regjeringen sier nå at en ny permanent leir først vil stå ferdig til sommeren neste når.

Tatt av vinden

Nå som vinteren står for døren, blir været raskt dårligere, påpeker Astrid Castelein, som leder arbeidet til FNs høykommissær for flyktninger på Lesvos.

Castelein sier FN-organisasjonen har bedt lokale myndigheter om tillatelse til å flytte de mest sårbare asylsøkerne til boliger laget av prefabrikerte konteinere.

Også for legene, myndighetspersonene og de frivillige organisasjonene som jobber i leiren, er forholdene vanskelige.

- Teltet der vi måtte jobbe, ble tatt av vinden og havnet i sjøen i forrige uke. Vi måtte løpe etter det, forteller en person som jobber i et mottakssenter i leiren.

Venter på EU-liste

Etter at Moria-leiren brant ned, lovet regjeringen i Norge å ta imot 50 flyktninger fra Hellas. Men de vil neppe komme til Norge før neste år.

– Vi kan ikke bare hente folk, sa justisminister Monica Mæland (H) i Stortingets spørretime i forrige uke.

Utlendingsdirektoratet (UDI) venter på å få en liste over aktuelle kandidater for relokalisering via EU-kommisjonen. UDI har opplyst til Vårt Land at de første asylsøkerne trolig vil komme i 2021.

I den midlertidige leiren på Lesvos tenner beboere bål for å holde varmen i kulda. En lege, som ikke ønsker å bli navngitt, forteller AFP om asylsøkere som tar kontakt på grunn av pusteproblemer.

- Alle sårbare tilfeller blir verre dag for dag på grunn av de lave temperaturene og fuktigheten, sier legen.